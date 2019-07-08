Редактор шоу: "Не стоит идти на платные приемы к экстрасенсам"

Редактор шоу "Битва экстрасенсов" ответила по каким критериям проводится отбор. Возможно ли купить дальнейшее участие в проекте, а также объяснила, почему некоторым принимавшим участие в шоу казалось, что среди так называемых экстрасенсов были актеры.

Русский TVNET узнал реакцию руководства проекта на заявление Михаила Пореченкова о том, что все, что происходит на проекте - это вранье. Также Людмила Тихонова объяснила отношение программы к скандальному фильму-разоблачению "Идущие к черту".

"Подобные заявления, лишь подогревают интерес. Чтобы в этом убедиться, надо побывать на съемках лично... Скорее всего, господин Соболев боится, что экстрасенсы могут сказать что-то такое, чтобы он не хотел, чтобы выходило в свет", - ответила шеф-редактор проекта.

Отвечая на вопросы Русского TVNET про так называемые магические услуги, которые предоставляют бывшие участники "Битвы экстрасенсов", руководство программы отметило, что не имеет никакого отношения к тому, чем занимаются экстрасенсы после участия в шоу.

"Мы всего лишь снимаем проект. Мы проверяем их способности...

Наша программа не раз говорила о том, что не стоит идти на платные приемы к экстрасенсам... Мы вообще против платных приемов. Это как лотерея... Экстрасенс может помочь, а может не помочь... ", - подчеркнула Тихонова.

Главный редактор "Битвы экстрасенсов" пояснила, что у каждого из участников есть трудности при прохождении испытаний. Здесь нет никакой гарантии, поэтому стоит взвесить необходимость посещения консультации у экстрасенса.

"Даже финалисты, даже победители не справились и у них были свои провалы... Они не точные приборы! И идти к экстрасенсу и платить деньги - надо хорошо подумать!", - сказала в завершении она.

За 11 лет зрители смогли увидеть сотни людей, называющих себя экстрасенсами. Верить или нет в их силу – личное дело каждого зрителя. Но эксперимент ТНТ по проверке экстрасенсорных способностей продолжается. В первый день объявления о кастинге на проект "Битва экстрасенсов" на ТНТ подали около 400 заявок. Отобрано было 76 участников, которые и прошли кастинг 4 июля в Риге.

Напомним, премьера 20-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" состоится уже этой осенью на телеканале ТНТ.