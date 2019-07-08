Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 июля 2019 года

Это будет прекрасное время для привлечения любви. Звезды и планеты будут находиться в достаточно благоприятном для любовных приключений положении. Представителям многих знаков Зодиака нужно будет побольше времени проводить с близкими, а также абстрагироваться на время от финансовых дел и проблем на работе, поскольку в понедельник начинается ретроградное движение Меркурия.

Овен

Овнам в любви поможет их самоуверенность, высокая самооценка. Наступает идеальное время для романтических встреч, флирта, знакомств. Тем Овнам, которые уже в отношениях, полезно будет провести побольше времени в компании любимого человека.

Этим людям лучше не ждать у моря погоды, а делать все самостоятельно, проявлять инициативу. В делах и в работе подобное правило также актуально, однако

лучше не рисковать и не браться за дела, которые могут быть опасными, слишком рискованными и сложными.

Звезды хотят, чтобы Овны завершили все самое важное и разобрались с долгами.

Телец

У Тельцов будет одно очень важное правило на всю эту неделю - им нужно творить побольше добра, мотивируя окружающих на ответные действия. Самое важное, что на негатив окружающие тоже будут отвечать весьма часто и в подобной манере. Это значит, что может начаться самая настоящая вражда. Лучше такого не допускать.

У влюбленных Тельцов может наступить кризис отношений, связанный с внутренними переживаниями и неурядицами.

Велика вероятность того, что у представителей этого знака обострятся комплексы и страхи, с которыми они порой не справляются.

На этой неделе придется доказать второй половинке искренность своих чувств, показать любимому человеку радость и удовлетворенность отношениями.

Близнецы

На этой неделе могут произойти ситуации, которые обычно предвещают позитивные перемены. Близнецам нужно проявить терпение, выдержку, осторожность и внимательность. В делах им точно не поможет спешка. Повышенная активность будет хороша только в любви.

В конце недели можно спокойно отдохнуть от проблем, которые Близнецам подбросит Вселенная в первые пару дней - 8 и 9 июля.

Своевременный и эффективный отдых станет ключом к сохранению удачи и к достижению наилучших результатов в любой сфере.

Чрезмерно амбициозные Близнецы могут потерпеть обидное поражение, лишить себя поддержки звезд и планет.

Рак

Раков ждут благоприятные изменения во всех сферах жизни. Конечно, не всегда эти изменения очевидны, так что важно не бояться и сохранять прежний курс. У представителей этого знака есть огромное количество достоинств и сильных сторон, которые нужно показать окружению. Влияние космоса будет относительно стабильным только ближе к концу недели.

К выходным астролог рекомендует завершить все самые важные дела, чтобы настроение не испортили переживания.

Ждать чуда и бездействовать не стоит, потому что звезды будут благосклонны только к самостоятельным Ракам.

Лев