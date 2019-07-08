Пн, 8.07.2019
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В Риге существенно ограничено дорожное движение

Рига. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaspars Nordens/LETA

В понедельник, 8 июля, в связи с инаугурацией нового президента Латвии Эгила Левитса в Риге существенно ограничат движение, возможны транспортные заторы. 

Остановка и стоянка транспортных средств запрещена с 7.00 до 12.30 – на левой стороне бульвара Аспазияс, на 50-метровом участке от улицы Калькю в направлении к улице Театра и площади Бривибас.

Также с 7.00 до 13.00 транспортным средства запрещено останавливаться и стоять на площади Пилс, на участке от Полю гате до площади Пилс и на улице Маза Пилс, на участке от Даугавас гате до площади Пилс.

С 7.00 до 13.30 остановка и стоянка транспортных средств запрещена на улице Гауяс, 12, на площади у ворот II Лесного кладбища.

Кроме того будет закрыто движение транспортных средств с 12.30 до 12.45 на перекрестке площади Пилс и улицы Муйтас, на перекрестке улиц Пилс и Торня (у Банка Латвии), на перекрестке улиц Пилс и Цитаделес.

В случае необходимости также будет ограничиваться движение транспортных средств и пешеходов:

  • с 9.30 до 13.30 – на площади Пилс;
  • с 11.00 до 12.30 – на площади Бривибас;
  • с 9.30 до 11.30 – на ул. Гауяс, 12, на площади перед воротами II Лесного кладбища;
  • с 15.00 до 24.00 – на ул. Валгума и на бульваре Узварас у Латвийской Национальной библиотеки.

Кроме того Военная полиция Национальных вооруженных сил в сотрудничестве с Рижской Муниципальной полицией 8 июля с 10.30 до 12.30 будет контролировать и в случае необходимости запрещать движение судоходных транспортных средств по Городскому каналу на участке от пешеходного моста у Латвийской Национальной оперы до пешеходного моста на Бастионной горке.

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