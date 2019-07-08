Пн, 8.07.2019
Что касается моего соперника, то Порье - отличный боец. У него очень хорошие боксёрские навыки, и он прекрасно двигается на ногах Хабиб Нурмагомедов
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Политика
  • Отдых и семья: Вейонис рассказал о своих планах после сложения полномочий президента

Отдых и семья: Вейонис рассказал о своих планах после сложения полномочий президента

Президент Латвии Раймонд Вейонис.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Президент Раймонд Вейонис после окончания срока полномочий планирует отдохнуть и посвятить время семье, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

На вопрос, планирует ли Вейонис возобновить свою работу в Латвийской Зеленой партии (ЛЗП), в канцелярии сообщили, что пока он не принял решения по этому вопросу.

Вейонис приостановил свою деятельность в ЛЗП после избрания президентом в 2015 году.

Полномочия Вейониса завершатся сегодня, когда в должность вступит новый президент Латвии Эгил Левитс.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ