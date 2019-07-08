Отдых и семья: Вейонис рассказал о своих планах после сложения полномочий президента

Президент Раймонд Вейонис после окончания срока полномочий планирует отдохнуть и посвятить время семье, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.
На вопрос, планирует ли Вейонис возобновить свою работу в Латвийской Зеленой партии (ЛЗП), в канцелярии сообщили, что пока он не принял решения по этому вопросу.
Вейонис приостановил свою деятельность в ЛЗП после избрания президентом в 2015 году.
Полномочия Вейониса завершатся сегодня, когда в должность вступит новый президент Латвии Эгил Левитс.