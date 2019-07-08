Deutsche Bank сократит 18 000 рабочих мест

Deutsche Bank собирается сократить 18 000 рабочих мест в рамках программы реструктуризации. Об этом банк сообщил после заседания наблюдательного совета в воскресенье, 7 июля. К 2022 году в банке останется 74 000 сотрудников на должностях, предусматривающих полный рабочий день, отмечает Deutsche Welle.
Программа реструктуризации будет стоить в 7,4 млрд евро. Финансовый институт объявил, что не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2019 и 2020 годов.
Также Deutsche Bank собирается до 2022 года вложить четыре миллиарда евро в укрепление внутренних процессов, повышение эффективности и противостояние финансовой преступности.
В свою очередь, по итогам второго квартала текущего года банк ожидает убыток в размере 500 млн евро до выплаты налогов.
В 2018 году Deutsche Bank впервые с 2014 года получил прибыль, которая составила 341 млн евро. Предыдущий год крупнейший банк Германии завершил с убытками в размере 735 млн евро.