Deutsche Bank сократит 18 000 рабочих мест

Программа реструктуризации будет стоить в 7,4 млрд евро. Финансовый институт объявил, что не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2019 и 2020 годов.

Также Deutsche Bank собирается до 2022 года вложить четыре миллиарда евро в укрепление внутренних процессов, повышение эффективности и противостояние финансовой преступности.

В свою очередь, по итогам второго квартала текущего года банк ожидает убыток в размере 500 млн евро до выплаты налогов.