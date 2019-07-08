Супруга Левитса прекратила работу врача в Люксембурге. О планах в Латвии еще размышляет

Супруга новоизбранного президента Эгила Левитса Андра прекратила работу врача в Люксембурге, однако в Латвии по меньшей мере до конца этого года новую работу искать не будет, рассказала она в интервью на Латвийском телевидении.
Левита поделилась, что она уже получила несколько предложений участвовать в различных благотворительных организациях.
"Я тщательно оценю и о работе подумаю, может, в новом году", - рассказала она.
На вопрос, какими качествами должна обладать первая леди страны, Левита согласилась с тем, что ранее озвучил ее супруг - а именно, она должна быть мудрой, обаятельной и сильной, добавив, что, скорее всего, требуется и огромное терпение.
Она отметила, что после инаугурации супруга еще на некоторое время отправиться назад в Люксембург, чтобы урегулировать рабочие вопросы и вопросы с жильем.
По ее словам, сын - врач, он работает в резидентуре, а дочь работает в международной организации по защите климата. Пока они не будут жить в Латвии.
Как уже сообщалось, в понедельник, 8 июля, новый президент Латвии Эгил Левитс, принес торжественную клятву и вступил в должность президента.
Со вступлением Левитса в должность завершились полномочия на посту президента Раймонда Вейониса.