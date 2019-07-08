Пн, 8.07.2019
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  • Супруга Левитса прекратила работу врача в Люксембурге. О планах в Латвии еще размышляет

Супруга Левитса прекратила работу врача в Люксембурге. О планах в Латвии еще размышляет

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Эгил Левитс с супругой

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Супруга новоизбранного президента Эгила Левитса Андра прекратила работу врача в Люксембурге, однако в Латвии по меньшей мере до конца этого года новую работу искать не будет, рассказала она в интервью на Латвийском телевидении. 

Левита поделилась, что она уже получила несколько предложений участвовать в различных благотворительных организациях.

"Я тщательно оценю и о работе подумаю, может, в новом году", - рассказала она.

На вопрос, какими качествами должна обладать первая леди страны, Левита согласилась с тем, что ранее озвучил ее супруг - а именно, она должна быть мудрой, обаятельной и сильной, добавив, что, скорее всего, требуется и огромное терпение.

Она отметила, что после инаугурации супруга еще на некоторое время отправиться назад в Люксембург, чтобы урегулировать рабочие вопросы и вопросы с жильем.

По ее словам, сын - врач, он работает в резидентуре, а дочь работает в международной организации по защите климата. Пока они не будут жить в Латвии.

Как уже сообщалось, в понедельник, 8 июля, новый президент Латвии Эгил Левитс, принес торжественную клятву и вступил в должность президента

Со вступлением Левитса в должность завершились полномочия на посту президента Раймонда Вейониса.

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