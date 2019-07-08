Янис Иесалниекс удостоился постоянного депутатского мандата

Иесалниекс в конце января этого года стал временным депутатом Сейма, пока избранная в 13-й Сейм депутат Даце Мелбарде (VL-TB/LNNk) исполняла обязанности министра культуры.

Принимая во внимание то, что Мелбарде заявила о сложении депутатского мандата после ее избрания в Европарламент, депутат Иесалниекс получил постоянный мандат.