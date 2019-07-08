Янис Иесалниекс удостоился постоянного депутатского мандата

Депутат Янис Иесалниекс (VL-TB/LNNK) в составе 13-го Сейма теперь будет не временно, а постоянно, сообщила на сегодняшнем заседании Сейма комиссия по мандатам, этике и заявлениям.
Иесалниекс в конце января этого года стал временным депутатом Сейма, пока избранная в 13-й Сейм депутат Даце Мелбарде (VL-TB/LNNk) исполняла обязанности министра культуры.
Принимая во внимание то, что Мелбарде заявила о сложении депутатского мандата после ее избрания в Европарламент, депутат Иесалниекс получил постоянный мандат.
В 13-м Сейме Иесалниекс работает в юридической комиссии и комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества.