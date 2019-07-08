"Вред для репутации": в Сейме прокомментировали восстановление прав России в ПАСЕ

Сегодня в ходе внеочередного заседания Сейм рассматривал решение о дальнейших действиях Латвии в ПАСЕ, принимая во внимание тот факт, что Совет Европы решил восстановить право голоса России в организации.

Поданный на заседание парламента проект решения напоминает о том, что в 2014 году Россия с помощью военных сил оккупировала и незаконно аннексировала Крым, который является неотъемлемой частью территории Украины. Генеральная ассамблея ООН выразила поддержку суверенитету, территориальной целостности и политической независимости Украины, осудив действия России. В апреле 2014 года делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса.

Также в проекте решения указано, что Сейм выражает сожаление по поводу решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации, а также подчеркивается, что восстановление права голоса России, которая все еще не вернулась к соблюдению принципов международного права, противоречит основным ценностям Совета Европы и уменьшает доверие к этой организации.

Такой поступок, по мнению авторов проекта, нанесет огромный вред репутации Совета Европы и может сподвигнуть Россию к продолжению своей агрессивной политики.

Сейм призывает ПАСЕ одуматься, чтобы не потерять доверие людей, чьи интересы должна защищать организация.

На заседании Сейма было принято решение поручить делегации Латвии в ПАСЕ начать консультации с делегациями других стран, которые голосовали против восстановления права голоса России, чтобы к началу четвертой сессии 2019 года договориться с ними об общей позиции по этому вопросу.