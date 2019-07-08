Из-за осадков затоплены подвальные помещения некоторых школ в центре Риги

Принимая во внимание сильный ливень, прошедший в городе в понедельник, исполняющий обязанности председателя Рижской думы Олег Буров во вторник, 9 июля, в 11 утра созвал собрание представителей ответственных учреждений самоуправления, в ходе которого будут оценены проделанные работы по уменьшению затопления проблемных участков рижских улиц.

Для участия в собрании приглашены представители департамента сообщения Рижской думы, Rīgas satiksme и департамента собственности Рижской думы.

По словам Гайлите, сейчас Буров запросил у ответственных учреждений информацию об ущербе, нанесенном осадками. Выяснилось, что из-за ливня были затоплены многие участки рижских улиц, на которых сегодня работали 25 единиц техники по откачке воды. Также департамент собственности Рижской думы сообщил, что из-за сильных осадков были затоплены и подвальные помещения некоторых школ, расположенных в центре Риги.

Галерея: Ливни затопили столичные улицы

Данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют, что количество осадков в центре Риги сегодня утром превысило 30 мм или треть от июльской нормы.