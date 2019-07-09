В деле Броки возможная взятка была оформлена как пожертвование Латвийской федерации биатлона

В расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовном процессе, по которому вчера задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета (ЛУ) Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), предполагаемая взятка была оформлена как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую она возглавляет. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
В KNAB агентству LETA вчера сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.
В понедельник KNAB по этому делу задержал трех человек, в том числе депутата Рижской думы и заместителя ректора ЛУ по юридическим вопросам Броку.
KNAB сообщил, что уголовный процесс начат по факту предложения взятки должностному лицу и принятии взятки.