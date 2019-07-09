KNAB задержал совладельца группы Skonto Рависа
В понедельник, 8 июля, сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели процессуальные действия в офисе и по месту жительства совладельца группы Skonto Гунтиса Рависа, подтвердила агентству LETA его представитель Элина Добулане. Информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения, свидетельствует, что Равис был задержан.
LTV zināms, ka Rāvis ir aizturēts un šobrīd atrodas izolatorā. https://t.co/NCPYlbD8je— LTV Panorama (@ltvpanorama) July 9, 2019
Ранее Добулане указала, что к Равису в рамках начатого KNAB процесса не применен никакой статус.
"Политики в настоящее время посылают очень опасный сигнал предпринимателям в Латвии, вовлекая в выяснение отношений правоохранительные органы и предпринимателей. Совсем недавно Байба Брока была кандидатом в мэры Риги. В последние годы принадлежащие мне частично или полностью компании пожертвовали несколько миллионов евро для развития спорта, искусства и образования в Латвии, кроме того, о большей части пожертвований у меня нет подробной информации, потому что решения принимают руководители конкретных предприятий. Интриги между политиками в настоящее время наносят вред и мне лично, и компаниям, которые являются одними из крупнейших налогоплательщиков и экспортеров в стране", - прокомментировал произошедшее Равис.
Как сообщалось, KNAB расследует уголовный процесс, по которому вчера была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета (ЛУ) Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.
В KNAB агентству LETA вчера сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей. Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.
В понедельник KNAB по этому делу задержал трех человек, в том числе Броку.
По данным агентства LETA, за последние три года федерация получила три пожертвования в размере 20 000 евро, в том числе одно от Roadeks, которое опосредованно принадлежит Равису как выгодоприобретателю Skonto buve.
Согласно данным Firmas.lv, в 2018 году Латвийская федерация биатлона получила также пожертвования в размере 20 000 евро от Vudlande. Такое же пожертвование было перечислено в 2017 году. Публично доступная информация свидетельствует о том, что эти пожертвования вносились для поддержки биатлониста Андрея Расторгуева.
В целом федерация в течение последних трех лет получила 52 пожертвования на общую сумму 293 042 евро. Суммы пожертвований варьируются от 70 евро до 30 000 евро.