Вт, 9.07.2019
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Обнаружены кадры последних часов жизни пропавших в Гималаях альпинистов

Альпинисты. Иллюстративное фото.

ФОТО: AP/Scanpix

Опубликованы видеокадры, на которых запечатлена пропавшая в Гималаях группа альпинистов. Среди пропавших было четыре британца, два американца, один гражданин Австралии и один индиец. Об этом сообщает BBC.  

Альпинисты планировали покорить вторую самую высокую вершину Индии Нанда-Деви. Однако с 26 мая с группой уже было невозможно связаться и были начаты поиски пропавших людей. 

Пока найдены останки семи альпинистов, а восьмой - британец Мартин Моран - считается без вести пропавшим, поскольку его тело так и не было найдено. 

Моран был чрезвычайно опытными альпинистом, он и руководил группой альпинистов. 

Департамент полиции Индии в понедельник, 8 июля, опубликовал видео длиной в неполных две минуты, на котором запечатлены последние часы жизни альпинистов незадолго до гибели.

В ходе поисковой операции недалеко от места, где были обнаружены останки пропавших, была также найдена видеокамера с отснятым материалом. 

Представитель полиции Вивек Кумар Пандей допускает, что заснеженный гребень горы, по которому шли альпинисты в полной экипировке, не выдержал их вес. Это вызвало снежную лавину, под которую попали скалолазы.

Сейчас эксперты анализируют видеоклип в надежде на то, что с его помощью будет выявлена причина трагедии. 

"Камера GoPro служит как черный ящика самолета, позволяя взглянуть на последние минуты жизни альпинистов", - указал инспектор департамента индийской полиции А. П. С. Намбадия. 

Свое путешествие альпинисты начали 13 мая.

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