Обнаружены кадры последних часов жизни пропавших в Гималаях альпинистов

Опубликованы видеокадры, на которых запечатлена пропавшая в Гималаях группа альпинистов. Среди пропавших было четыре британца, два американца, один гражданин Австралии и один индиец. Об этом сообщает BBC.
Альпинисты планировали покорить вторую самую высокую вершину Индии Нанда-Деви. Однако с 26 мая с группой уже было невозможно связаться и были начаты поиски пропавших людей.
Пока найдены останки семи альпинистов, а восьмой - британец Мартин Моран - считается без вести пропавшим, поскольку его тело так и не было найдено.
Моран был чрезвычайно опытными альпинистом, он и руководил группой альпинистов.
Департамент полиции Индии в понедельник, 8 июля, опубликовал видео длиной в неполных две минуты, на котором запечатлены последние часы жизни альпинистов незадолго до гибели.
Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y— ITBP (@ITBP_official) July 8, 2019
В ходе поисковой операции недалеко от места, где были обнаружены останки пропавших, была также найдена видеокамера с отснятым материалом.
Представитель полиции Вивек Кумар Пандей допускает, что заснеженный гребень горы, по которому шли альпинисты в полной экипировке, не выдержал их вес. Это вызвало снежную лавину, под которую попали скалолазы.
Сейчас эксперты анализируют видеоклип в надежде на то, что с его помощью будет выявлена причина трагедии.
"Камера GoPro служит как черный ящика самолета, позволяя взглянуть на последние минуты жизни альпинистов", - указал инспектор департамента индийской полиции А. П. С. Намбадия.
Свое путешествие альпинисты начали 13 мая.