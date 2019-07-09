Рижанка поселила во дворе своего дома косулю: животное изъяла полиция

5 июня, в послеобеденное время сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) получили информацию о том, что в Межапарке женщина во дворе многоквартиного дома держит на привязи детеныша косули. Об этом полиция сообщила на своей странице в соцсети Facebook.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка увидели во дворе палатку, к которой и была привязана косуля. В палатке полицейские обнаружили хлеб и миску с молоком. Вызвавшая сотрудников RPP женщина пояснила, что животное появилось во дворе вечером 4 июня.
Вскоре после этого полицейские отправились в квартиру, где проживала женщина, которая привела детеныша косули во двор. Дверь оперативникам открыл ее сын, который рассказал, что его мама нашла зверька, когда отправилась в лес по грибы. Женщина привела его домой. Ее сын не знал, что мать собирается делать с животным.
Полицейские связались с мамой подростка и попросили ее приехать домой. Женщина рассказала, что взяла с собой собаку в лес. Недалеко от леса были расположены дачные домики, и женщина попросила у одной из местных жительниц воды для своего пса. В результате незнакомка показала ей детеныша косули, который "гостил" в ее саду на протяжении нескольких дней.
Хозяйка дачи планировала уезжать, поэтому рижанка вызвалась забрать косулю с собой. Она планировала показать зверька ветеринарам, однако не сделала этого. Женщина пояснила, что хотела бы оставить косулю у себя во дворе.
Стражи порядка связалис с сотрудниками ветеринарной клиники Dr.Beinarts, которые в тот же день изъяли детеныша косули. Представитель клиники рассказала, что животному оказывался недостаточный уход, поэтому его передали охотнику, который является специалистом по уходу за дикими животными. В скором времени малыша вернут в привычную для него среду обитания.
RPP напоминает жителям, что май и июнь представляют собой основной период рождения детенышей у лесных зверей. Даже если сначала может казаться, что малышей оставила мать, это не так! Обычно их мама находится где-то рядом и выжидает, пока непрошенный гость уйдет восвояси.