Адвокаты Рависа и Миллерса назвали выдвинутые обвинения непостижимыми

Адвокат Виктор Тихонов после примерно часовой встречи с Рависом объяснил LNT происходящее политическими интригами и связь Рависа со взяточничеством отрицает.

Он не понимает, как депутата Рижской думы и заместителя ректора ЛУ Байбу Броку можно винить во взятке, если деньги получили спортсмены, потратив их на участие в кубках мира.

"Дело не серьезное, а скорее абсурдное. В нем нет никакой серьезности, потому что признанная спортивная организация, получавшая много различных пожертвований, как мы видим из официальных отчетов, потратила их на участие спортсменов в кубках мира, нет ни одной лишней траты. Как из этого можно выжать или создать подозрения, что была какая-то коррупция, - это пока что необъяснимо и непостижимо. Очевидно, цель в том, чтобы исключить Броку из политики", - пояснил Тихонов.

Адвокаты Миллерса признали, что после встречи с клиентом им не удалось внести ясность в то, почему произошло задержание и о чем допрашивали предпринимателя.

"Допрос клиента, по-моему, был чисто формальным и, с моей точки зрения, довольно бессмысленным. Я пока что не понимаю выдвинутые обвинения. Сейчас клиент содержится здесь, задержан до завтра, когда процесс продвинется, как я понял, будет принято решение о дальнейшем", - признал адвокат Оскар Раминьш.

В свою очередь адвокат Эгон Русанов добавил, что решение о признании лиц подозреваемыми пока не подготовлено.

Напомним, KNAB в понедельник в рамках уголовного процесса о возможном взяточничестве вместе с депутатом Рижской думы и заместителем ректором ЛУ Байбой Брокой задержало также предпринимателей Гунтиса Рависа и Ивара Миллера.

Сейчас задержанные лица находятся в полицейском изоляторе в Чиекуркалнсе.

Равис - совладелец группы Skonto. Его представитель Элина Добулане во вторник подтвердила агентству LETА, что KNAB провел процессуальный действия по месту работы и жительства Рависа.

В свою очередь Миллер - владелец 100% предприятия M investīciju fonds, которому принадлежит 5% долей капитала строительной фирмы Skonto būve.

Сейчас KNAB оценивает, какие уголовно-процессуальные ограничение, в том числе меры пресечения и статусы, будут применены к задержанным. Самая суровая мера пресечения - арест, о котором по просьбе следователя решает суд. Таким образом, срок задержания для упомянутых лиц завершится в среду, 10 июля.

Как сообщалось ранее, KNAB расследует уголовный процесс, по которому вчера была задержана депутат Рижской думы и заместитель ректора Латвийского университета Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ). Процесс начат по факту предполагаемой взятки, оформленной как пожертвование Латвийской федерации биатлона, которую возглавляет Брока.

В KNAB агентству LETA вчера сообщили, что бюро получена информация о том, что должностное лицо, будучи заместителем председателя комиссии по закупкам, возможно, действовало в интересах конкретных предпринимателей.

Имеющиеся факты дают основание полагать, что должностное лицо, заранее договорившись, приняло от предпринимателей взятку, которая была оформлена как пожертвование одному из обществ. Сумма предполагаемой взятки составляет не менее 20 000 евро.