Урбанович о Рижской думе: "Раньше была система двух авторитетов, теперь стратегии нет"

На вопрос, двигает ли "Согласие" Рижскую думу в сторону внеочередных выборов с целью очистить муниципалитет от коррумпированных политиков, Урбанович заявил:

"Я бы с удовольствием в тех странностях, которые творятся в Рижской думе, в том числе между членами партии, увидел бы какую-либо стратегию.

Но ощущения, что там есть хоть какая-то стратегия, нет.

До этого была система двух авторитетов - Андриса (Америкса) и Нила (Ушакова), когда один другого поддерживал.

На мой взгляд, теперь там начались обострения неразрешенных проблем, без возможностей больших авторитетов всех сблизить. Я не был автором ни той системы, проработавшей много лет, я и не ре режиссер и не участник нынешних событий".

В свою очередь на вопрос, пытается ли фракция в Сейме как-то повлиять на события в Рижской думе, Урбанович отметил, что она лишь заинтересованный наблюдатель.

В частности, на заседании правления, когда исключили четырех депутатов Рижской думы, он заявил, что "проблема не в отношениях с этой четверкой, а это проблема внутреннего сотрудничества, которая сейчас появилась".

"Тогда я сказал, что лучшее, что может произойти - это внеочередные выборы. Если они не произойдут, то на регулярных выборах в 2021 году им всем надо взять на себя ответственность, и ни одному, кто там был, не надо баллотироваться на следующих выборах. Как я понял, на меня очень обиделись", - добавил он.

Отметим, ранее Neatkarīgā Rīta Avīze писала, что, несмотря на то, брошенная Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) удавка сжимается на шее бывшего мэра Риги Нила Ушакова все сильнее, лидеры его партии "Согласие" пока стараются излучать спокойствие и отрицать опасения о нестабильном будущем партии.

За день до вступления Ушакова в новую должность в Европейском парламенте в публичное пространство попали новости о том, что KNAB применил к Ушакову статус подозреваемого по уголовному делу о закупках ООО Rīgas Satiksme.

События вокруг Рижской думы и Ушакова разворачивались все интенсивнее, и в политических кулуарах громче стали разговоры о приближении конца партии "Согласие" и возможных кризисных решениях. К примеру, о создании новой партии.

Однако председатель фракции партии в Сейме Янис Урбанович заявляет, что в связи с изменением статуса Ушакова в уголовном деле никаких особенных действий не планируется.

Конгресс партии, на котором, вероятнее всего, будет избран новый председатель, намечен на осень и перенесен на более раннее время не будет.