К Ушакову применен статус подозреваемого по делу Rīgas satiksme

Также в бюро указали, что во время процессуальных действий по данному уголовном процессу в рабочем кабинете Ушакова в Рижской думе был изъят предмет, который признан компетентными органами устройством стратегического значения.

В соответствии с законом об обороте товаров стратегического значения физическим лицам запрещено их приобретать, хранить и использовать. За нарушение требований закона предусмотрена уголовная ответственность по ст. 237.1 Уголовного закона.

В KNAB более подробной информации об изъятом предмете не дали, но сам Ушаков в фейсбуке пояснил, что это было "самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", - сообщил бывший мэр, отметив, что его обнаружение в кабинете вызвало "немало удивления".

Как сообщалось, в конце прошлого года KNAB начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий-поставщиков, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки Rīgas satiksme нового общественного транспорта.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.