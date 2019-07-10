Из-за нехватки голосов Буров не получил должность в правлении Рижского свободного порта

Не смотря на то, что в зале находился 51 депутат, вся оппозиция, а также "Фракция независимых депутатов" и блок депутатов "Риге" отказались принимать участие в голосовании. Таким образом, за назначение Бурова проголосовали 27 депутатов от "Согласия" и "Честь служить Риге", что не обеспечивало необходимого количества голосов.

Состав правления Рижского свободного порта нужно менять, потому что свои должности оставят избранные в Европарламент Андрис Америкс и Нил Ушаков. Америкс свою должность оставит не позднее 1 августа, а потом, если не будет избран новый председатель, правление останется без председателя. Планируется, что Ушаков также оставит свою должность в правлении порта до 1 августа, и проект решения, включенный в повестку сегодняшнего заседания думы, предполагал, что Буров займет место Ушакова.

Как рассказал агентству LETA руководитель "Фракции независимых депутатов" Валерий Петров, фракции не ясно, почему этот вопрос нужно было рассматривать на внеочередном заседании и принимать решение по нему именно сегодня, ведь до заседания с фракцией никто на эту тему не дискутировал. "У нас не было времени подготовиться. Кроме того, на заседание не были приглашены представители порта", - пояснил позицию фракции Петров.

В свою очередь представитель блока "Риге" Путниньш выразил мнение, что назначение правления свободного порта сейчас не является первостепенной задачей, ведь самоуправление уже несколько недель работает без мэра.

Правление Рижского свободного порта состоит из восьми человек - четырех представителей самоуправления и четырех назначенных Кабинетом министров представителей, которых выдвигают министры экономики, финансов, сообщения и охраны среды.

На данный момент Рижскую думу в правлении порта представляют Америкс, Ушаков, недавно исключенный из "Согласия" и ставший членом "Фракции независимых депутатов" Вадим Баранник, а также Михаил Каменецкий ("Согласие").