Вс, 14.07.2019
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Предупреждают о пробках во второй половине дня

Пробки в Риге. Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу во второй половине дня на многих ремонтируемых участках дорог ожидается особенно замедленное движение. Об этом сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).

На Рижской объездной дороге (A4) у Саласпилса происходит ремонт швов моста через реку Маза Югла, поэтому движение происходит по одной полосе. В этом месте как с утра, так и вечером движение может быть замедленным, поэтому автоводителям следует запланировать дополнительное время на дорогу или выбрать другой маршрут.

Во второй половине дня замедленное движение ожидается также на Юрмальском шоссе и на Видземском шоссе на участке от Гаркалне до Сените. Строительные работы продолжаются и у Павилосты, где установлено шесть временных светофоров, а в округе Елгавы находится четыре объекта ремонтных работ.

В свою очередь на участке автодороги P95 от Тервете до литовской границы установлено восемь временных светофоров, и для преодоления этого участка требуется примерно час.

LVC призывает водителей считаться с ограничениями и соблюдать организацию движения в зонах ремонтных работ.

Со всеми ограничениями из-за дорожно-ремонтных работ можно ознакомиться на сайте www.lvceli.lv.

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