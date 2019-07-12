Предупреждают о пробках во второй половине дня

На Рижской объездной дороге (A4) у Саласпилса происходит ремонт швов моста через реку Маза Югла, поэтому движение происходит по одной полосе. В этом месте как с утра, так и вечером движение может быть замедленным, поэтому автоводителям следует запланировать дополнительное время на дорогу или выбрать другой маршрут.

Во второй половине дня замедленное движение ожидается также на Юрмальском шоссе и на Видземском шоссе на участке от Гаркалне до Сените. Строительные работы продолжаются и у Павилосты, где установлено шесть временных светофоров, а в округе Елгавы находится четыре объекта ремонтных работ.

В свою очередь на участке автодороги P95 от Тервете до литовской границы установлено восемь временных светофоров, и для преодоления этого участка требуется примерно час.

LVC призывает водителей считаться с ограничениями и соблюдать организацию движения в зонах ремонтных работ.