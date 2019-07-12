Растворилась в воздухе: Дело об убийстве в Ватикане 36 лет назад, которое до сих пор не дает покоя

15-летняя Эмануэла Орланди 22 июня 1983 года была по пути домой после занятий по игре на флейте. В последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима, а после этого девочка как будто растворилась в воздухе. Несмотря на то, что со злополучного дня прошло уже 36 лет, ее семья по-прежнему не потеряла надежду, что когда-нибудь узнает правду. Теперь, когда семьи Орланди в марте этого года получила анонимное письмо, дело могло продвинуться к раскрытию, сообщает АР.
Семья пропавшей девочки десятилетиями носилась по следам различных ниточек и слухов.
"Многие говорили мне, чтобы я успокоился. Чтобы наслаждался жизнью, чтобы больше об этом не думал", - заявил ВВС старший брат Эмануэлы Пьетро. "Но я не смог. Мне не будет покоя, пока дело не будет раскрыто".
Большое внимание было уделено факту, что отец Орланди был работником Ватикана и семья проживала в миниатюрном городе-государстве.
В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо, в котором была фотография - ангел над могилой на Тефтонском кладбище в Ватикане, где похоронены главным образом работники католических структур немецкого происхождения. Посторонние лица на территорию кладбища попасть не могут.
Семья Орланди знала - нужно получить разрешение от Ватикана, чтобы можно было посетить кладбище. Однако в памяти по-прежнему остается предыдущий неудачный опыт. "Во время Папы римского Франциска стена стала выше. Я встретил его через несколько дней после назначения [в 2013 году], и он мне сказал: Эмунуэла - на небесах", - сказал Пьетро. Позднее Папа римский не согласился встретиться с братом пропавшей Эмануэлы.
Семья подала в Ватикан формальную просьбу открыть склепы на Тефтонском кладбище, и трибунал Ватикана эту просьбу удовлетворил. Пресс-бюро Ватикана отметило - полиция проверяет версию, что Эмануэла похоронена на кладбище, но не ее пропажу в целом, так как это находится вне юрисдикции Ватикана.
В четверг на кладбище в Ватикане были открыты два склепа. Должностные лица ожидали, что найдут там останки умершей в 1836 году принцессы Софии фон Хохенлох и умершей в 1840 году принцессы Карлоты Федерики из Мекленбурга. Однако как же они удивились, когда склепы оказались абсолютно пусты.
"Результат обыска был негативным. Не было найдено останков людей или урн с прахом", - сообщил спикер Ватикана Алесандро Гизотти. Склепы открыли для семьи Орланды и в присутствии потомков обеих принцесс.
Склеп принцессы Софии вел в большую подземную камеру, однако и она была пустой.
Ватикан обещает пересмотреть проведенные в конце 19 века и 60 лет назад строительные работы. Возможно, они могут дать ответы на новую мистику: почему склепы принцесс 19 века стоят пустыми?
Однако это не не поможет раскрыть дело Эмануэлы.
В итальянских СМИ прозвучали различные теории пропажи Эмануэлы. Одна из них - девочку похитила террористическая группировка, которая таким образом пыталась добиться освобождения турка Мехмета Али Агджи, который в 1981 году пытался убить Папу римского Иоанна Павла II. Согласно другой теории, Эмануэла была вовлечена в попытки мафии вернуть большие денежные суммы, которые через банкротирующий Banco Ambrosiano выдавались Банку Ватикана (отец Эмануэлы был его работником). В 2012 году в Римской базилике был открыт склеп мафиози Энерико де Педиса, однако в нем следов ДНК Эмануэлы не обнаружили, пишет The Guardian.
В прошлом году во время строительных работ в посольстве Ватикана в Риме были найдены человеческие кости. В итальянских СМИ начались спекуляции, что они могут принадлежать Эмануэле или Мерелле Грегори, еще одной девочке-подростку, пропавшей в 1983 году. Однако результаты теста ДНК это не подтвердили.
Пропажа Эмануэлы по-прежнему является нерешенной загадкой. Когда она пропала, полиция допустила возможность, что девочка была похищена и убита или стала жертвой торговцев органами.
Брат Эмануэлы перед открытием склепов признал - он надеется, что в них останки девочки найдены не будут. "Это потрясло бы мою мать", - пояснил он. "Она по-прежнему живет в Ватикане, всего в 200 или 300 метрах от этого кладбища. Мне становится плохо, стоит лишь задуматься о том, что она столько лет, сама того не зная, находилась совсем близко к моей сестре. На самом деле я даже надеюсь, что Эмануэлы там не будет".
Пьетро полностью не исключает возможность, что его сестра может быть жива. По его словам, последний разговор с сестрой завершился на неприятной ноте, хотя у них и были очень близкие отношения.
"О последней нашей встрече остались не самые лучшие воспоминания", - отметил он. "Мы поссорились, так как ей надо было идти на занятия по музыке. Было очень жарко, я отказался идти с ней, так как у меня были друге дела. Она хлопнула дверью и ушла. (..). Часто я думаю - а если бы я ее провел?"