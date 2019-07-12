Растворилась в воздухе: Дело об убийстве в Ватикане 36 лет назад, которое до сих пор не дает покоя

Семья пропавшей девочки десятилетиями носилась по следам различных ниточек и слухов.

"Многие говорили мне, чтобы я успокоился. Чтобы наслаждался жизнью, чтобы больше об этом не думал", - заявил ВВС старший брат Эмануэлы Пьетро. "Но я не смог. Мне не будет покоя, пока дело не будет раскрыто".

Большое внимание было уделено факту, что отец Орланди был работником Ватикана и семья проживала в миниатюрном городе-государстве.

В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо, в котором была фотография - ангел над могилой на Тефтонском кладбище в Ватикане, где похоронены главным образом работники католических структур немецкого происхождения. Посторонние лица на территорию кладбища попасть не могут.

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Семья Орланди знала - нужно получить разрешение от Ватикана, чтобы можно было посетить кладбище. Однако в памяти по-прежнему остается предыдущий неудачный опыт. "Во время Папы римского Франциска стена стала выше. Я встретил его через несколько дней после назначения [в 2013 году], и он мне сказал: Эмунуэла - на небесах", - сказал Пьетро. Позднее Папа римский не согласился встретиться с братом пропавшей Эмануэлы.

Семья подала в Ватикан формальную просьбу открыть склепы на Тефтонском кладбище, и трибунал Ватикана эту просьбу удовлетворил. Пресс-бюро Ватикана отметило - полиция проверяет версию, что Эмануэла похоронена на кладбище, но не ее пропажу в целом, так как это находится вне юрисдикции Ватикана.

В четверг на кладбище в Ватикане были открыты два склепа. Должностные лица ожидали, что найдут там останки умершей в 1836 году принцессы Софии фон Хохенлох и умершей в 1840 году принцессы Карлоты Федерики из Мекленбурга. Однако как же они удивились, когда склепы оказались абсолютно пусты.

"Результат обыска был негативным. Не было найдено останков людей или урн с прахом", - сообщил спикер Ватикана Алесандро Гизотти. Склепы открыли для семьи Орланды и в присутствии потомков обеих принцесс.

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Склеп принцессы Софии вел в большую подземную камеру, однако и она была пустой.

Ватикан обещает пересмотреть проведенные в конце 19 века и 60 лет назад строительные работы. Возможно, они могут дать ответы на новую мистику: почему склепы принцесс 19 века стоят пустыми?

Однако это не не поможет раскрыть дело Эмануэлы.