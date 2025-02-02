Многие СМИ, действующие за пределами России, также обратили внимание на пост в телеграм-канале Владимира Синельникова, называющего себя курским активистом. Он ссылается на неназванный источник на месте событий и также пишет об авиабомбе. Время, когда это, по его словам, случилось, в точности совпадает со временем, названным Дмитрашковским – 17:54 по местному времени. Генштаб ВСУ называет время 16:54; если это по Киеву, то время также совпадает.

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько часов разместил в соцсетях видео, на котором можно рассмотреть в темноте человека на носилках и в инвалидной коляске. Частично видео совпадает с тем, что постил Генеральный штаб.

«Так Россия ведет войну — Суджа, Курская область, российская территория, школа-интернат с гражданскими лицами, готовящимися к эвакуации. Российская авиабомба. Они разрушили здание, хотя там находились десятки мирных жителей», — написал Зеленский по-английски и по-украински.

«Так Россия вела войну против Чечни десятки лет назад. Так же они убивали сирийцев. Российские бомбы так же разрушают украинские дома. И даже против собственного населения российская армия использует похожую тактику», — добавил он.

Как следует из данных картографических сервисов, в Судже действительно была школа-интернат.