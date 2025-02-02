Помимо того, что Дональд Трамп вернулся в Белый дом, крайне правые собираются занять пост канцлера Австрии (впервые за всю послевоенную историю этой страны), а Германию, где недавно пало правительство "светофорной" коалиции, ждут напряженные выборы в феврале. Каждая из этих стран - перефразируем Толстого - "несчастлива по-своему"? Или у их несчастий есть общий знаменатель?
Для абонентов
Как снизить токсичность политического наследия пандемии
Многие комментаторы сходятся на идее массового недовольства действующей властью, что и отразилось на последних политических результатах. Однако эта идея не объясняет причины недовольства избирателей. Одно из объяснений, конечно, инфляция. Но есть и другая причина, которую обычно не очень замечают. Речь идет о последствиях пандемии, оставившей во многих обществах хроническое ощущение потери, неурегулированные конфликты, глубокое недоверие.