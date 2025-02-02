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Как снизить токсичность политического наследия пандемии

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Протесты на набережной 11 Ноября против ограничений из-за Covid-19 в 2020 году
Протесты на набережной 11 Ноября против ограничений из-за Covid-19 в 2020 году Фото: Jānis Škapars/TVNET

Помимо того, что Дональд Трамп вернулся в Белый дом, крайне правые собираются занять пост канцлера Австрии (впервые за всю послевоенную историю этой страны), а Германию, где недавно пало правительство "светофорной" коалиции, ждут напряженные выборы в феврале. Каждая из этих стран - перефразируем Толстого - "несчастлива по-своему"? Или у их несчастий есть общий знаменатель?

Многие комментаторы сходятся на идее массового недовольства действующей властью, что и отразилось на последних политических результатах. Однако эта идея не объясняет причины недовольства избирателей. Одно из объяснений, конечно, инфляция. Но есть и другая причина, которую обычно не очень замечают. Речь идет о последствиях пандемии, оставившей во многих обществах хроническое ощущение потери, неурегулированные конфликты, глубокое недоверие.

В Австрии крайне правые получили огромную выгоду от недовольства населения тем, как велась борьба с пандемией. В Италии 40% проголосовавших на последних выборах за партию премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии" назвали решения предыдущего правительства о вакцинации "антидемократическим ограничением гражданских свобод". А Трамп, выступая со второй инаугурационной речью, вызвал громкое одобрение у аудитории, когда пообещал восстановить на службе солдат, уволенных за неподчинение приказу о вакцинации.

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