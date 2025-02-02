Как снизить токсичность политического наследия пандемии

Многие комментаторы сходятся на идее массового недовольства действующей властью, что и отразилось на последних политических результатах. Однако эта идея не объясняет причины недовольства избирателей. Одно из объяснений, конечно, инфляция. Но есть и другая причина, которую обычно не очень замечают. Речь идет о последствиях пандемии, оставившей во многих обществах хроническое ощущение потери, неурегулированные конфликты, глубокое недоверие.