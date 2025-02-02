Спецпосланник Трампа за новые выборы в Украине в 2025 году

Отставной генерал Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил спецпосланником по Украине и РФ, выступил за проведение в Украине президентских и парламентских выборов до конца 2025 года. Такую позицию дипломат озвучил в интервью агентству Reuters, выдержки из которого опубликованы в субботу, 1 февраля.

Келлог: Выборы в Украине "необходимо провести"

"Большинство демократических стран проводит выборы во время войны. Я думаю, это важно, что они так делают, - заявил Келлог. - Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас больше одного возможного кандидата". Поэтому выборы в Украине "необходимо провести", добавил он.