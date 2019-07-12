Сб, 13.07.2019
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СМИ: Хайди Клум и гитарист Tokio Hotel тайно поженились
Все-таки да?..

ФОТО: SCANPIX

Немецкая супермодель Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц тайно поженились. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам источников издания, пара получила свидетельство о браке еще в феврале 2019 года.

Говорят, что датой свадьбы стало 22 февраля, когда звезд видели вместе на ужине в ресторане. Клум говорила уже о том, что этот день - памятный для них,

подчеркивает издание. Как сообщается, дата выбрана не просто так - пара познакомилась именно в этот день год назад.

Каулитц сделал предложение супермодели в декабре 2018 года.

Галерея: Хайди Клум и Том Каулитц

Для модели этот брак будет уже третьим. Ранее она была замужем за актером Риком Пипино и певцом Силом. У нее четверо детей. Том Каулитц также пошел под венец не впервые. Ранее мужчина был женат на модели Риа Зоммерфельд.

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