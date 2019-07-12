СМИ: Хайди Клум и гитарист Tokio Hotel тайно поженились

По словам источников издания, пара получила свидетельство о браке еще в феврале 2019 года.

Говорят, что датой свадьбы стало 22 февраля, когда звезд видели вместе на ужине в ресторане. Клум говорила уже о том, что этот день - памятный для них,

подчеркивает издание. Как сообщается, дата выбрана не просто так - пара познакомилась именно в этот день год назад.

Для модели этот брак будет уже третьим. Ранее она была замужем за актером Риком Пипино и певцом Силом. У нее четверо детей. Том Каулитц также пошел под венец не впервые. Ранее мужчина был женат на модели Риа Зоммерфельд.