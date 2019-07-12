Кадры, достойные Голливуда: в США поймали подводную лодку с семью тоннами кокаина на борту

Видео было снято 18 июня в Тихом океана. В начале видео видно, что сотрудники Береговой охраны гонятся за частично погруженной подлодкой контрабандистов наркотиков, крича, чтобы та остановилась.

Видео: Поимка подводной лодки с семью тоннами кокаина на борту

Так как сдаваться преступники не собирались, солдаты взялись за самые радикальные методы. Они спрыгнули с корабля Береговой охраны на подводную лодку и силой открыли ее люк.

Последние четыре года накрокартели Центральной Америки и Южной Африки все чаще используют частично погруженные подводные лодки, чтобы доставить свою продукцию в другие страны. Строить их дорого и сложно, однако вложения оплачиваются - борцы с преступностью такие подлодки практически никогда не замечают, если ранее не появлялась информация о планируемом маршруте.

"Они сливаются с фоном", - пояснил командующий Береговой охраны Стивен Брики. "Большая часть находится под водой, поэтому ее сложно заметить. Их красят в синий цвет, чтобы сливались с цветом воды".

Поимка наркоподлодки сложна и тогда, когда ее замечают. Построенные картелем лодки могут в течение нескольких минут уйти на глубину и уничтожить доказательства, но сами контрабандисты полагаются на то, что Береговая охрана не даст им утонуть.

По мнению Береговой охраны США, поймать удается всего примерно 11% всех подводных лодок такого типа.

В случае, попавшем на видео, подводную лодку заметили с летательного аппарата Береговой охраны и передали информацию на землю, где сотрудники выслали по следам контрабандистов две лодки.