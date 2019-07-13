В Европе растет заболеваемость сифилисом. Все из-за рискованных половых связей

Отмечается, что в 30 странах Европы в период с 2007 по 2017 год выявили более 260 000 случаев заболевания сифилисом.

Согласно данным Центра, главной причиной распространения болезни является то, что мужчины все чаще вступают в незащищенные половые контакты с мужчинами, поскольку риск получить ВИЧ в европейских странах с каждым годом снижается.

Размеры проблемы варьируются в зависимости от страны: число заражений более чем удвоилось в Германии, Великобритании, Ирландии, Исландии и на Мальте.

В то же время заболеваемость снизилась на 50% в Эстонии и Румынии. Число диагностированных случаев среди мужчин, у которых был секс с мужчинами, в Латвии меньше 20%, такие же показатели в Литве.