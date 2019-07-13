В Европе растет заболеваемость сифилисом. Все из-за рискованных половых связей

Сифилис становится все более распространенным венерическим заболеванием в Европе. С 2010 года количество новых случаев заражения увеличилось на 70%. Со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний пишет DPA.
Отмечается, что в 30 странах Европы в период с 2007 по 2017 год выявили более 260 000 случаев заболевания сифилисом.
Согласно данным Центра, главной причиной распространения болезни является то, что мужчины все чаще вступают в незащищенные половые контакты с мужчинами, поскольку риск получить ВИЧ в европейских странах с каждым годом снижается.
Размеры проблемы варьируются в зависимости от страны: число заражений более чем удвоилось в Германии, Великобритании, Ирландии, Исландии и на Мальте.
В то же время заболеваемость снизилась на 50% в Эстонии и Румынии. Число диагностированных случаев среди мужчин, у которых был секс с мужчинами, в Латвии меньше 20%, такие же показатели в Литве.
Центр рекомендует использовать презервативы в отношениях с новыми или случайными партнерами, а также регулярно проверяться, чтобы предотвратить развитие и распространение болезни.