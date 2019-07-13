Сб, 13.07.2019
Дело в том, что, порядком устав от отсутствия "света в конце тоннеля" донбасского конфликта, а также видя практическую невыполнимость минских соглашений, ЕС сегодня не прочь бы согласиться на заморозку конфликта - до никому неведомых "лучших времен". Иван Пауков, комментатор TVNET

На озере Юглас обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Просят отозваться очевидцев

Осень на озере Юглас

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На озере Юглас в Риге в пятницу обнаружено загрязнение нефтепродуктами на площади 100 квадратных метров, сообщил агентству LETA замдиректора Рижского регионального управления Государственной службы охраны среды (ГСОС) Элмар Ясинскис.

Для сбора загрязнения, которое покрывает воду тонким слоем, установлены абсорбирующие боны, специалисты продолжают следить за ситуацией.

Ясинскис предполагает, что в воду попали несколько литров нефтепродуктов, так как даже небольшое их количество может покрыть пленкой большую площадь водной поверхности.

Скорее всего, в воду попало топливо. Оно могло оказаться в озере и с ливневой канализацией, и в результате недобросовестных действий.

ГСОС проверило ближайшие предприятия, но никаких нарушений не обнаружено. ГСОС призывает людей, которым что-либо известно об источнике загрязнения, сообщить об этом службе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ