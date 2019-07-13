На озере Юглас обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Просят отозваться очевидцев

На озере Юглас в Риге в пятницу обнаружено загрязнение нефтепродуктами на площади 100 квадратных метров, сообщил агентству LETA замдиректора Рижского регионального управления Государственной службы охраны среды (ГСОС) Элмар Ясинскис.
Для сбора загрязнения, которое покрывает воду тонким слоем, установлены абсорбирующие боны, специалисты продолжают следить за ситуацией.
Ясинскис предполагает, что в воду попали несколько литров нефтепродуктов, так как даже небольшое их количество может покрыть пленкой большую площадь водной поверхности.
Скорее всего, в воду попало топливо. Оно могло оказаться в озере и с ливневой канализацией, и в результате недобросовестных действий.
ГСОС проверило ближайшие предприятия, но никаких нарушений не обнаружено. ГСОС призывает людей, которым что-либо известно об источнике загрязнения, сообщить об этом службе.