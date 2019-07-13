"Была искра": Левитс рассказал о знакомстве с супругой

По сведениям издания, супруга Левитса - гинеколог, оба ребенка - сын Линард и дочь Индра - живут за границей, но на выходных стараются быть в Латвии.

"Сын Линард на данный момент проходит резидентуру в Германии, он был на практике в Детской больнице в Риге и в будущем мог бы работать в детской психиатрии. Дочь Индра изучала науку об окружающей среде, она работает в международной организации, которая готовит проекты для крупнейших городов мира, в которых проживают по меньшей мере 5 млн человек.