"Была искра": Левитс рассказал о знакомстве с супругой

"Пишите: была искра", - так в интервью журналу IR президент Латвии Эгил Левитс прокомментировал знакомство со своей супругой Андрой. Они познакомились в Янову ночь в Аннаберге, Германия, в Штабе балтийских студентов.
По сведениям издания, супруга Левитса - гинеколог, оба ребенка - сын Линард и дочь Индра - живут за границей, но на выходных стараются быть в Латвии.
"Сын Линард на данный момент проходит резидентуру в Германии, он был на практике в Детской больнице в Риге и в будущем мог бы работать в детской психиатрии. Дочь Индра изучала науку об окружающей среде, она работает в международной организации, которая готовит проекты для крупнейших городов мира, в которых проживают по меньшей мере 5 млн человек.
Индра - именно тот человек, который следит в доме за тем, чтобы родители жили в согласии с природой и были ответственны перед окружающей средой", - рассказал г-н президент.
На вопрос журналиста, носят ли в семье одежду до последнего, чтобы соответствовать принципам zero waste, Левитс посмеялся, что таких крайностей нет.
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