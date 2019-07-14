Вс, 14.07.2019
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Придется подождать: улицу Чака в этом году ремонтировать не будут

Улица А. Чака в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Предприятия, содержащие подземные коммуникации, по-прежнему продолжают ремонтные работы на ул. Александра Чака, поэтому Рижская дума ее ремонт в этом году, скорее всего, не начнет, сообщила агентству LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.

Предприятия Sadales tīkls, Rīgas siltums и другие продолжат ремонтные работы до октября. Пока они не закончены, дума не может начинать ремонт улицы.

Закупки на выполнение работ будут объявлены только в сентябре. Это означает, что в текущем техническом состоянии улица Чака будет находиться по крайней мере до следующей весны.

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