Рейтинг "Единой России" упал до исторического минимума

Рейтинг партии "Единая Россия" во второй раз за год стал самым низким в истории. Как свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, 32,2%. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений, в январе этого года исторический минимум составил 32,7 %. Об этом сообщает "Радио Свобода".