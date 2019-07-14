Рейтинг "Единой России" упал до исторического минимума

Рейтинг партии "Единая Россия" во второй раз за год стал самым низким в истории. Как свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, 32,2%. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений, в январе этого года исторический минимум составил 32,7 %. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Рейтинги партии и президента России Владимира Путина резко пошли на спад после того как в 2018 году правительство РФ объявило о повышении пенсионного возраста в стране. Только за первую половину 2018 года они упали на 16 пунктов.
Источники газеты "Ведомости", изданий РБК и "Медуза" связывают низкие рейтинги с отказом "Единой России" идти на выборы в Московскую городскую думу. Депутаты от правящей партии выдвигаются в городе самостоятельно, а не от своей "Единой России".