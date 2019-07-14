Вс, 14.07.2019
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Рейтинг "Единой России" упал до исторического минимума

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Владимир Путин

ФОТО: AFP/SCANPIX

Рейтинг партии "Единая Россия" во второй раз за год стал самым низким в истории. Как свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, 32,2%. Это самый низкий уровень за всю историю наблюдений, в январе этого года исторический минимум составил 32,7 %. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Рейтинги партии и президента России Владимира Путина резко пошли на спад после того как в 2018 году правительство РФ объявило о повышении пенсионного возраста в стране. Только за первую половину 2018 года они упали на 16 пунктов.

Источники газеты "Ведомости", изданий РБК и "Медуза" связывают низкие рейтинги с отказом "Единой России" идти на выборы в Московскую городскую думу. Депутаты от правящей партии выдвигаются в городе самостоятельно, а не от своей "Единой России".

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