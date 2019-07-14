Новые "консерваторы" обратились в ЦИК по вопросам досрочных выборов

По его словам, текущие события в самоуправлении свидетельствуют о том, что партии должны быть готовы к тому, что 21 августа будет инициирован роспуск думы.

"В тот момент нужно будет все делать максимально быстро, поэтому мы заранее начали интересоваться - сколько средств потребуется для организации досрочных выборов, есть ли в бюджете Рижской думы такие ресурсы, хватит ли ЦИК ресурсов для их организации и др.", - заявил руководитель фракции.

Встреча с представителями ЦИК может состояться только в конце августа, а с руководством Рижской избирательной комиссии фракция намерена встретиться на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, с 21 июня, когда вотум доверия не прошел Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР), в Риге нет мэра.

В соответствии с законом "О самоуправлениях" парламент может инициировать роспуск думы, если самоуправление не изберет мэра в течение двух месяцев.