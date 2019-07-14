В случае кризиса силам НАТО разрешат пересекать границу Латвии в любом месте

Поправки в Законе о государственной границе Латвии предусматривают, что лица из стран-участниц НАТО, которые приезжают в Латвию для оказания поддержки в чрезвычайных ситуациях или во время исключительного положения, а также для участия в учениях, в отдельных случаях после получения разрешения Госпогранохраны смогут пересекать внешнюю границу страны в местах, где это делать обычно запрещено.

Согласно поправкам, о необходимости пересечь границу в непредусмотренном для этого месте Национальные вооруженные силы проинформируют Госпогранохрану, согласовав место и время проведения пограничной проверки.

В Министерстве обороны объясняют, что на данный момент лица, в том числе и военные, подвергаются проверкам на границе в местах ее пересечения, поскольку этого требует закон. В свою очередь в местах пересечения границы, где не размещены компетентные учреждения, в том числе и на базе воздушных сил в Лиелварде, проверки проводятся после получения информации о пересечении внешней границы и согласования времени проверки.

Также военные пересекают границу Латвии в официальных местах ее пересечения, например, они прилетают в международный аэропорт "Рига", где и проходят пограничную проверку. В нормативных актах не указаны случаи исключения, если въезд происходит путем десантирования или по другой необходимости.