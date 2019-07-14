Хаос в День взятия Бастилии: в Париже против демонстрантов применили слезоточивый газ

Во время парада одна из центральных улиц города была закрыта для движения транспорта, однако после окончания шествия Елисейские поля вновь открыли. Несмотря на это, сотни человек отказались расходиться и стали бунтовать - они выкрикивали антиправительственные лозунги, сносили металлические барьеры, которые были установлены по периметру парада, поджигали мусорные баки. От этого некотор. Из-за этого отдельные участки магистрали быстро заволокло едким дымом.

Агентство AFP подчеркивает, что на этот раз на собравшихся не было желтых жилетов, которые стали символом мартовских масштабных протестов. Людей в них просто не пускали на парад. Однако некоторые смогли пронести с собой желтые воздушные шары.

Как сообщает местный телеканал BMFTV, полиция по различным обвинениям задержала 152 человек. Их обвинили в ношении запрещенного оружия, применении насилия в отношении представителей органов власти, нанесении ущерба имуществу, а также участии в акции, о которой своевременно не были проинформированы городские инстанции.