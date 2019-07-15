В Екабпилсе во время мотофестиваля мотоциклист сбил пешехода

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В субботу в Екабпилсе во время мотофестиваля на пешеходном переходе мотоциклист сбил прохожего. Об этом сообщает представитель Госполиции Гита Гжибовска.
Несчастный случай произошел в 15:20, когда участники фестиваля колонной отправились в поездку по улицам города. Мужчина, который был за рулем мотоцикла Suzuki, наехал на пешехода, пересекавшего пешеходный переход. В результате ДТП пострадал пешеход, а также водитель мотоцикла и его пассажирка. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Организаторы "Мотофестиваля 2019" пока что воздержались от комментариев, так как обстоятельства происшествия выясняются.
'Strauja sirds, bet lēnas kājas...'— Dzintars Rudzītis (@Dziraa) July 14, 2019
Moto parādē @JekabpilsLV uz gājēju pārejas izskrien vīrietis un notiek sadursme. pic.twitter.com/5k3S5zxO9N
На опубликованном в соцсетях видеоролике видно, что колонна мотоциклистов на относительно высокой скорости пересекает пешеходный переход у магазина. Там же ждут люди. Один из них успевает перебежать через дорогу, однако второму этого не удается - его сбивают.