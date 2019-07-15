Стиль поклонников Григория Лепса в Юрмале: ах, лето - от мини до макси!
Вечером 14 июля в зале "Дзинтари" с большим сольным концертом выступил один из самых профессиональных и ярких артистов российской эстрады Григорий Лепс. У харизматичного исполнителя в Латвии очень много поклонников. Смотрите, как была одета публика в этот солнечный летний вечер. А если вы там были - ищите себя на фото!
Яркие цвета, кокетливые цветочки, смелые декольте и весь спектр длины - от струящихся макси до сногсшибательных мини! Ах, лето...
Больше фото смотрите в нашей галерее!