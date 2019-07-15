"Я такой как есть": Эмоции, слезы и радость на концерте невероятного Григория Лепса

Григорий Лепс - харизматичная личность, один из самых профессиональных и ярких артистов российской эстрады, чье творчество привлекает несколько миллионов.

Большинство слушателей и поклонников музыканта начало собираться еще за час до концерта. Роскошные девушки, видные мужчины, жгучие брюнетки, ослепительные блондинки... Были все!

Артист открыл свое выступление невероятно ярко и необычно - песней Бориса Гребенщикова - "Все говорят, что пить нельзя". Люди в зале сразу же начали подпевать и улыбаться, а настроение было обеспечено на весь оставшийся вечер.

Григорий - артист с большой буквы! То, как он держится на сцене - высший профессионализм. Он не только пел, но и танцевал. Он также "заигрывал" со своими поклонниками: улыбался, шутил и весело и ярко жестикулировал. Никто не был обделен вниманием артиста, иногда казалось, что поет он именно для тебя!

Музыкант буквально источал заряд бодрости, заражая им зал. Он решил продолжить настраивать на свою волну людей в зале и второй песней Гребенщикова и группы "Аквариум" - "Брат Никотин", однако это уже была композиция на свой манер, но какой манер!

Хочется отметить и музыкантов певца. Между артистами сразу чувствовалась химия, они были на одной волне, как между собой, так и со зрителями.

"Ребята хорошо играют, собаки!", - похвалил в шутливой форме свою команду и сам певец.

Далее уже прозвучали такие песни, как "Я такой как есть", "Время", "Ну и что", "Один Фиг". И уже в ход пошли цветы - поклонникам не терпелось порадовать артиста в ответ.

Видимо, они почувствовали, что следующей песней будет "Я поднимаю руки" и тут нужно зажигать. Певцу даже не пришлось показывать, что нужно подымать руки, так как люди сразу же подхватили посыл. Далее последовал еще один хит "Что ж ты натворила".

Григорий Лепс умело балансировал и разбавлял танцевальные хиты, более лирическими. Так, например, во время песни "Аминь" у некоторых зрителей в зале даже подступили слезы к глазам.

Вскоре неожиданно прозвучала композиция Сергея Шнурова и группы "Ленинград" - "Терминатор".

Артист исполнил целый ряд своих песен, среди них естественно были "Я тебя не люблю", "Я уеду жить в Лондон", "Водопадом", "До станции Зима".

Однако большинство людей, уже не могли дождаться всеми любимого хита "Рюмка водки на столе". В зале можно было слышать "Рюмку!" или "Рюмку, пожалуйста!". Наконец Лепс объявил следующую песню:

"Все прогрессивное человечество считает, что я пьяница и наркоман... Что ж, нельзя разочаровывать! Наливай трезвенникам, всем покажу!".

Артисту несли все больше букетов, он поблагодарил зрителей и представил всех музыкантов, однако люди не хотели покидать зал. Тогда на бис Григорий Лепс исполнил - "Самый лучший день".

Люди из зала выходили счастливые и довольные, заявляя, что следующий его концерт ни за что не пропустят.