Названы самые популярные учебные программы среди студентов

Первый этап поступления в высшие учебные заведения, в ходе которого через единую электронную платформу можно было подать документы в 12 высших учебных заведений Латвии, закончился 9 июля.

Одновременно с единой платформой работала также система электронной регистрации Рижского университета Страдиньша.

В общей сложности через единую электронную платформу зарегистрировались 8 640 абитуриентов, а через платформу Рижского университета Страдиньша - 2 273 человек.

Чаще всего, также как и в предыдущие годы, потенциальные студенты выбирали Латвийский университет, который получил 16 139 заявок.

Далее с 11 870 заявками следует Рижский технический университет, а Рижский университет Страдиньша находится на третьем месте.

Как и в предыдущие годы, самой популярной остается программа юриспруденции в Латвийском университете, которую в качестве первого выбора указали 389 абитуриентов.

На втором месте находится медицинская программа того же Латвийского университета, которую своим первым выбором указали 352 человека, а третьей по популярности стала программа компьютерных наук Латвийского университета, которую своим первым выбором сделали 337 абитуриентов.