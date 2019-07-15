Мужчина, ввозивший контрабандные сигареты из Латвии в Эстонию, приговорен к условному сроку и лишен автомобиля

Налогово-таможенный департамент Эстонии первый раз задержал 62-летнего Александра с наполненным контрабандными сигаретами тайником 22 июня в волости Хяэдемеэсте на шоссе Икла-Пярну-Таллинн, а во второй раз Александр был задержан 10 июля в Уулу.

"Мы неоднократно ловили на контрабанде сигарет человека, действия которого наносят значительный ущерб государству. Только продажа обнаруженных в рамках этого уголовного дела табачных изделий оставила бы государство без 20 000 евро акциза на табак плюс убытки налога с оборота", - сказал начальник Ляэнеской службы отдела расследований налогово-таможенного департамента Пеэтер Пайсуотс.

Прокурор Хельга Аадамсоо сказала, что по заключенному с прокуратурой соглашению в течение двухлетнего испытательного срока Александр должен воздерживаться от новых преступлений и находиться под уголовным надзором. "Кроме того, он не может покидать Эстонию без согласия сотрудника уголовного надзора. Нарушение правил испытательного срока означало бы изменение условного двухлетнего срока на отбывание этого срока в тюрьме", - отметила прокурор.