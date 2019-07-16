В США мужчина убил девушку-подростка и выложил фото в соцсети

17-летняя американка Бьянка Девинс, на аккаунты которой в соцсетях были подписаны тысячи людей, в конце этой недели посетила концерт с интернет-знакомым, которого впервые в жизни встретила два месяца назад. Полиция обвинила 21-летнего мужчину в убийстве девушки и публикации фотографий ее мертвого тела в соцсетях, сообщает CNN.
Утром в воскресенье полиция Ютики в штате Нью-Йорк получила звонок от суицидально настроенного мужчины, который признался, что кого-то убил.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, 21-летний Брендон Кларк начал резать себя ножом.
Рядом с ним был накрытый труп девушки с колотыми ранами в районе шеи. Кларк утверждал полиции, что убил Девинс.
Полиция указывает, что Девинс и Кларк познакомились два месяца назад в Instagram, после чего несколько раз встречались. В 22 часа в четверг, когда они направлялись с концерта в Нью-Йорке, между ними произошла ссора.
Полиция Ютики начала получать сообщения от пользователей платформы Discord, которые информировали об опубликованных фотографиях, а также звонок самого Кларка.
До прибытия полиции Кларк сфотографировал мертвую девушку и опубликовал фото в социальной сети Insatgeram, геймерской платформе Discord и форуме 4chan, сообщает Mashable. В Instagram фото начало быстро распространяться, подписчики Девинс начали целенаправленно публиковать другие фото, чтобы в связанных с Девинс сториз не показывались фото тела девушки.
Подозреваемому Кларку была сделана операция. Скорее всего, он выживет.
Официальное обвинение будет выдвинуто после того, как полицейские смогут допросить мужчину.
17-летняя Девинс только закончила среднюю школу и планировала осенью начать обучение в колледже.