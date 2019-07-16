В США мужчина убил девушку-подростка и выложил фото в соцсети

Утром в воскресенье полиция Ютики в штате Нью-Йорк получила звонок от суицидально настроенного мужчины, который признался, что кого-то убил.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, 21-летний Брендон Кларк начал резать себя ножом.

Рядом с ним был накрытый труп девушки с колотыми ранами в районе шеи. Кларк утверждал полиции, что убил Девинс.

Полиция указывает, что Девинс и Кларк познакомились два месяца назад в Instagram, после чего несколько раз встречались. В 22 часа в четверг, когда они направлялись с концерта в Нью-Йорке, между ними произошла ссора.

Полиция Ютики начала получать сообщения от пользователей платформы Discord, которые информировали об опубликованных фотографиях, а также звонок самого Кларка.

До прибытия полиции Кларк сфотографировал мертвую девушку и опубликовал фото в социальной сети Insatgeram, геймерской платформе Discord и форуме 4chan, сообщает Mashable. В Instagram фото начало быстро распространяться, подписчики Девинс начали целенаправленно публиковать другие фото, чтобы в связанных с Девинс сториз не показывались фото тела девушки.

Подозреваемому Кларку была сделана операция. Скорее всего, он выживет.

Официальное обвинение будет выдвинуто после того, как полицейские смогут допросить мужчину.