"Я просыпаюсь утром и не понимаю, почему до сих пор не умерла". Жизнь в борделях Бангладеш

Истории этих девушек разные, но их объединяет суровый общий знаменатель - они с детства проданы в сексуальное рабство в Бангладеш, в страну, в которой и правительство, и правоохранительные органы не борются с сексуальным насилием и торговлей людьми, рассказывает Guardian.

Лабонни была продана в бордель в 13 лет. Она рассказывает журналисту Корин Редферн, что после пяти лет пребывания в борделе она перестала мечтать о том, что ее когда-либо можно будет спасти. В последние годы девушка "принимает" мужчин с девяти утра - по одному человеку каждый час. "Иногда я просыпаюсь и не понимаю, почему до сих пор еще не умерла", - рассказывает Лабонни.

ФОТО: Reuters/Scanpix

Героине рассказа всего 19 лет - она живет в городе Мименсинг в центральной части Бангладеш. В этом городе секс-работой занято от 700 до 1000 женщин и девушек. Большинство - против собственной воли. Многие 12-летние девочки живут в пятиместных комнатах, их кровати разделены порванными хлопковыми шторами. В комнатах звучит громкая музыка, разбросаны пластиковые бутылки с дешевым алкоголем, которые дают девочкам, чтобы приглушить болевые ощущения. Десять минут в этом борделе будут стоить менее четырех фунтов (до пяти евро). Эти деньги в основном попадают в руки владельцев борделей.

История Лабонни ничем не отличается от историй других девушек, которые стали жертвами сексуального рабства - она сбежала от своего жестокого мужа и шестимесячной дочери, когда ей было 13 лет. Ее свадьба прошла в тот день, когда у нее впервые пошли месячные. Она надеялась, что найдет работу на одной из швейных фабрик.

Замерзшую девушка заметила какая-то женщина на вокзале и предложила ей жилье и еду. Через два дня она продала ее в бордель за 180 фунтов (около 200 евро). Через пару дней Лабонни стала chukri - проституткой, которая "должна" получить свою свободу, погасив сотни фиктивных долгов.

ФОТО: Reuters / Scanpix

"Владелица борделя, которая купила меня, сказала, что я должна заплатить ей. Она подкупила полицию, чтобы те признали, что я совершеннолетняя, поэтому могу по закону работать проституткой, и заявили, что я должна ей 914 фунтов стерлингов (1016 евро). Она забрала мой телефон и закрыла меня в спальне, и обещала причинить мне боль, если я попытаюсь сбежать", - рассказывает девушка.

Она вспоминает, что через два или три месяца она перестала пытаться сбежать, добавив, что даже если у нее получится бежать, ее все равно найдут.

The Guardian отмечает, что такая "бизнес-модель" для владельцев публичных домов Бангладеш весьма прибыльна - Лабонни уже шесть лет назад "погасила долг", заработав более 46 000 фунтов стерлингов (около 51 000 евро), которые владелица потратила на довольно благополучную жизнь.

Сама Лаботнни получала от хозяйки 37 фунтов (примерно 41 евро) в месяц на еду и предметы гигиены. За год до интервью Лабонни сообщили, что она погасила свой долг, но годы сексуального рабства оставили след на женской психике и уверенности в себе. Она все еще живет в борделе, отдавая владелице половину своего еженедельного дохода за крышу над головой.

"Я чувствую себя бесполезной. Моя дочь даже не знает, что я ее мать", - рассказывает девушка.

Один из постоянных "клиентов" Лабонни - Мухаммед Муктал Али, 30-летний женатый водитель автобуса из соседнего города. Последние четыре с половиной года он "навещает" Лабонни каждый день.

ФОТО: Reuters/Scanpix

"Все девушки здесь беспомощны", - говорит мужчина, добавляя, что он не чувствует себя виноватым в сексе с юной девушкой, проданной в сексуальное рабство. "Я люблю ее! Я на 70 процентов уверен, что однажды ее спасу", - добавляет Мухаммед.

Одна из "соседок" Лабонни по борделю - 33-летняя Фарада. Она рассказывает, что в последние годы число девушек, проданных в сексуальное рабство, увеличилось. Сама в борделе она работает 12 лет, пока один из "клиентов" не подарил ей "свою" собственную девушку, и на одну ночь та стала сутенершей. Когда девушка сбежала, она купила другую за 127 фунтов (около 141 евро), заплатив за сертификат совершеннолетия вместе с сигаретами примерно 27 фунтов стерлингов (30 евро). Она добавляет, что треть своего дохода она отдает местным бандам, которые контролируют бордели.

Академик Сидхарт Кар изданию "Observer" рассказывает - несмотря на то, что проституция составляет всего пять процентов от числа всех жертв торговли людьми, доход от сексуального рабства составляет примерно половину.

"Продажи сексуального рабства обычно приносят сутенерам в 10 раз больше прибыли, чем затраты на их содержание", - говорит эксперт.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Проституция в Бангладеш была легализована в 2000 году после нескольких лет протестов по поводу задержания 100 проституток. После освобождения женщин был разработан ряд новых законов, однако законов, защищающих тех, кто работает в этой сфере, до сих пор нет.

Хотя рабство в стране не является законным, исследователи из Университета Монши обнаружили, что только одна десятая часть занятых в проституции работает добровольно. Несмотря на это, газета Dakha Tribune сообщает, что, хотя с 2013 года в Бангладеш за торговлю людьми были задержаны 6000 человек, только 25 из них были осуждены.

В 11 крупнейших борделях страны работают около пяти тысяч девушек и женщин. Портал подчеркивает, что эта отрасль хорошо известна как правительству, так и полиции и религиозным организациям. Влияние "организованной преступности" хорошо чувствуется в этом "бизнесе".

Одна 57-летняя женщина, которая была продана в один из борделей региона в 1977 году, признается - "раз в месяц по крайней мере одна из девочек совершает самоубийство. Такого раньше не было".

"Раньше мы мертвым телам на шею вешали камень и бросали в озеро, однако они всплывали. Тогда пришлось искать землю", - говорит женщина.