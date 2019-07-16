Левитс о Юрмальской резиденции: пусто и неуютно, нет повара и приходится ходить в магазин

Находясь в резиденции, Левитс прогулялся по юрмальскому пляжу и поговорил с людьми, которые узнавали его.

Президент добавил, что у него нет своего повара, и в магазин он ходит самостоятельно.

Говоря о переменах в интерьере Рижского замка, Левитс сообщил, что поместил в свой кабинет картину с видом моря, которая ранее находилась в другом зале.