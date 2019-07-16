Левитс о Юрмальской резиденции: пусто и неуютно, нет повара и приходится ходить в магазин

Президент Латвии Эгил Левитс посетил Юрмальскую резиденцию, где планирует жить во время своего президентства, и назвал ее "пустым и довольно неуютным зданием". Об этом глава государства заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".
Находясь в резиденции, Левитс прогулялся по юрмальскому пляжу и поговорил с людьми, которые узнавали его.
Президент добавил, что у него нет своего повара, и в магазин он ходит самостоятельно.
Говоря о переменах в интерьере Рижского замка, Левитс сообщил, что поместил в свой кабинет картину с видом моря, которая ранее находилась в другом зале.
Ранее на вопрос, будет ли он жить в Юрмальской резиденции, Левитс ответил, что статус, резиденция и охрана президента - это вопросы, которые решает государство, а не должностные лица по желанию.