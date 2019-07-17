Министр: замена названий лекарств на активный компонент в рецептах позволит сэкономить 20 млн евро

Использование названий активного вещества в рецептах на компенсируемые лекарства позволит сэкономить пациентам примерно 20 млн евро, так как уменьшится оплачиваемая ими часть цены лекарства, заявила журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.
По ее словам, финансирование, которое получит здравоохранение за счет того, что производители приблизят стоимость своих медикаментов к стоимости самого дешевого препарата, позволит расширить список компенсируемых лекарств и дополнить его новыми медикаментами.
Две сферы, где нужны новые компенсируемые препараты, - это наркология и лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Винькеле отметила, что, хотя Латвийская ассоциация семейных врачей и возражала против нового порядка, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей поддержала его, потому что именно сельские врачи чаще сталкиваются с нехваткой денег у пациентов.
По мнению министра, возражения семейных врачей частично основаны на заботе о пациентах, но она считает, что преимущества новой системы больше, чем ее недостатки.
Винькеле обещала, что о новом порядке будут информационные мероприятия, если врачи столкнутся с протестами со стороны пациентов.
"Если нужно будет, я сама сяду и буду разъяснять преимущества", - заявила министр.
С 1 апреля 2020 года врачи в специальном бланке рецепта должны будут указывать активное вещество медикамента, а не лекарство от конкретного производителя, и аптеки будут предлагать пациенту абсолютно все компенсируемые лекарства равноценной терапевтической эффективности, из которых клиент может выбирать.
Как сообщалось ранее, с 1 апреля будущего года разница между самыми дешевыми и самыми дорогими медикаментами равноценной терапевтической эффективности не может превышать 100%, постановило правительство, поддержав поправки к порядку компенсации лекарств и медицинских аппаратов для амбулаторного лечения.
С 1 апреля будущего года Минздрав будет принимать различные меры, чтобы уменьшить размер взноса пациента при покупке компенсируемых лекарств. Одна из мер - установление лимита разницы цены между самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами, равноценными с точки зрения терапевтической эффективности.
В Латвии эта ценовая разница иногда превышает 300%, а оплачиваемая государством часть рассчитывается от цены самого дешевого равноценного лекарства.