Министр: замена названий лекарств на активный компонент в рецептах позволит сэкономить 20 млн евро

По ее словам, финансирование, которое получит здравоохранение за счет того, что производители приблизят стоимость своих медикаментов к стоимости самого дешевого препарата, позволит расширить список компенсируемых лекарств и дополнить его новыми медикаментами.

Две сферы, где нужны новые компенсируемые препараты, - это наркология и лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Винькеле отметила, что, хотя Латвийская ассоциация семейных врачей и возражала против нового порядка, Латвийская ассоциация сельских семейных врачей поддержала его, потому что именно сельские врачи чаще сталкиваются с нехваткой денег у пациентов.

По мнению министра, возражения семейных врачей частично основаны на заботе о пациентах, но она считает, что преимущества новой системы больше, чем ее недостатки.

Винькеле обещала, что о новом порядке будут информационные мероприятия, если врачи столкнутся с протестами со стороны пациентов.

"Если нужно будет, я сама сяду и буду разъяснять преимущества", - заявила министр.

С 1 апреля 2020 года врачи в специальном бланке рецепта должны будут указывать активное вещество медикамента, а не лекарство от конкретного производителя, и аптеки будут предлагать пациенту абсолютно все компенсируемые лекарства равноценной терапевтической эффективности, из которых клиент может выбирать.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля будущего года разница между самыми дешевыми и самыми дорогими медикаментами равноценной терапевтической эффективности не может превышать 100%, постановило правительство, поддержав поправки к порядку компенсации лекарств и медицинских аппаратов для амбулаторного лечения.

С 1 апреля будущего года Минздрав будет принимать различные меры, чтобы уменьшить размер взноса пациента при покупке компенсируемых лекарств. Одна из мер - установление лимита разницы цены между самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами, равноценными с точки зрения терапевтической эффективности.