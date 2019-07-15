Кризис на Латвийском радио: финансирования нет, сотрудники уходят, правление бьет тревогу

Правление Латвийского радио призвало руководителей государства в срочном порядке выделить из госбюджета средства в размере 100 тыс. евро в этом году и 996 тыс. евро в будущем году на зарплаты работников, говорится в открытом письме правления.
Председатель правления Латвийского радио Уна Клапкалне, член правления по финансовым вопросам Марите Тукиша и член правления по вопросам развития программ Санита Дика-Бокмелдере адресовали открытое письмо президенту Латвии Эгилу Левитсу, председателю Сейма Инаре Мурниеце, правительству, министрам.
В письме указано, что в условиях нехватки финансирования под угрозой находится способность обеспечивать общество качественной, объективной и многообразной информацией.
Если средства не будут предоставлены вовремя, значительно ухудшится безопасность информационного пространства и понизится профессионализм общественного СМИ.
Сегодня, 15 июля, Минфин и Межведомственный координационный центр получат запросы министерств и независимых учреждений о приоритетных мерах на последующие три года.
В письме говорится, что в Латвии финансирование общественных СМИ является одним из самых низких в ЕС, оно на 30% меньше, чем в Литве, и на 45% меньше, чем в Эстонии. Если в среднем в Европе на финансирование общественных СМИ выделяется 0,17% от внутреннего валового продукта, то в Латвии это только 0,1%, причем правительство давно уже обязалось увеличить это финансирование до 0,15% от ВВП в этом и 0,2% в текущем году, однако обещания остались на бумаге.
В письме говорится также о том, что в течение трех лет с Латвийского радио ушла треть работников, в том числе 56 журналистов, а за последний год из новостной службы ушли 11 журналистов и продюсеров, в основном в коммерческие СМИ и на Латвийское телевидение. Оставшиеся работники находятся в условиях постоянной перегрузки.
Как сообщалось, ранее новостная служба Латвийского радио выразила недоверие правлению.