Кризис на Латвийском радио: финансирования нет, сотрудники уходят, правление бьет тревогу

В письме говорится, что в Латвии финансирование общественных СМИ является одним из самых низких в ЕС, оно на 30% меньше, чем в Литве, и на 45% меньше, чем в Эстонии. Если в среднем в Европе на финансирование общественных СМИ выделяется 0,17% от внутреннего валового продукта, то в Латвии это только 0,1%, причем правительство давно уже обязалось увеличить это финансирование до 0,15% от ВВП в этом и 0,2% в текущем году, однако обещания остались на бумаге.