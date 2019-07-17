В Екабпилсе мужчине дали условный срок за хранение рисунков с изображением зоофилии

Суд Земгальского района в Екабпилсе осудил на условный срок мужчину, который хранил 14 рисунков, на которых были изображены сексуальные действия между женщинами и собаками, сообщает агентство LETA со ссылкой на публично доступное решение суда.
Обвиняемый незаконно приобрел и хранил материалы порнографического характера, содержащие сексуальные действия человека с животными.
Мужчина приобрел 14 рисунков с изображенными на них действиями сексуального характера между женщинами и собаками и хранил их по месту жительства на территории предприятия до конца 2017 года, когда во время обыска их изъяла полиция.
Кроме того, он обвиняется в том, что без соответствующего разрешения хранил мощное пневматическое оружие, важные составные части огнестрельного оружия и патроны. Полиция во время обыска по его месту жительства изъяла пневматическую винтовку, дробовики, пистолеты, револьверы и запчасти огнестрельного оружия.
Суд подтвердил заключенную между обвиняемым и прокуратурой договоренность. Суд приговорил его к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев без конфискации имущества и полицейского надзора. Согласно пункту 55 Уголовного закона, мужчину все-таки осудили условно с проверочным сроком на три года.
Упомянутый пункт Уголовного закона предусматривает, что суд, принимая во внимание характер совершенного преступления и нанесенный ущерб, личность виновного и другие обстоятельства дела, получил уверенность, что виновный, не отсиживая срок, в дальнейшем не совершит преступлений, поэтому виновного можно осудить условно.
В Законе об ограничении порнографии сказано, что материалом порнографического характера является сочинение, печатная продукция, изображение, компьютерная программа, фильм, видео или звуковая запись, телепередача или радиопередача, на котором изображено или описано удовлетворение сексуальных потребностей насильственным путем, жестокость в половом акте, удовлетворение похоти с животными или некрофилия.