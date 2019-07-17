В Екабпилсе мужчине дали условный срок за хранение рисунков с изображением зоофилии

Обвиняемый незаконно приобрел и хранил материалы порнографического характера, содержащие сексуальные действия человека с животными.

Мужчина приобрел 14 рисунков с изображенными на них действиями сексуального характера между женщинами и собаками и хранил их по месту жительства на территории предприятия до конца 2017 года, когда во время обыска их изъяла полиция.

Кроме того, он обвиняется в том, что без соответствующего разрешения хранил мощное пневматическое оружие, важные составные части огнестрельного оружия и патроны. Полиция во время обыска по его месту жительства изъяла пневматическую винтовку, дробовики, пистолеты, револьверы и запчасти огнестрельного оружия.

Суд подтвердил заключенную между обвиняемым и прокуратурой договоренность. Суд приговорил его к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев без конфискации имущества и полицейского надзора. Согласно пункту 55 Уголовного закона, мужчину все-таки осудили условно с проверочным сроком на три года.

Упомянутый пункт Уголовного закона предусматривает, что суд, принимая во внимание характер совершенного преступления и нанесенный ущерб, личность виновного и другие обстоятельства дела, получил уверенность, что виновный, не отсиживая срок, в дальнейшем не совершит преступлений, поэтому виновного можно осудить условно.