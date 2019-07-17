Прочитай, прежде чем состарить себя! Появились предупреждения по поводу популярного селфи-приложения

Приложение FaceApp было создано более двух с половиной лет назад и с тех пор пережило несколько всплесков популярности. На этой неделе приложение достигло своего пика славы, когда знаменитости и пользователи соцсетей начали делиться фотографиями, обработанными "фильтрами старости", с использованием хештега #faceappchallenge.

Вместе с новой волной популярности появились и предупреждения о том, насколько хорошо FaceApp хранит личные данные пользователей.

Некоторые пользователи беспокоятся о происхождении приложения. Приложение принадлежит базируемой в Санкт-Петербурге компании Wireless Lab.

Нельзя сказать, что политика конфиденциальности FaceApp развеивает опасения. В ней сказано, что компания сохраняет не только напрямую загруженные материалы (фотографии и т.д.), но и такую информацию, как история браузера, плагины, идентификаторы устройства и так далее, которые после этого анализируются и используются для развития услуги.

Предприятие указывает, что "без вашего согласия мы не будем сдавать в аренду и продавать вашу информацию третьим сторонам, которые не являются FaceApp", однако отмечает несколько исключений. Например, загруженные пользователем материалы все-таки могут быть распространены в группах предприятий, которые находятся в составе FaceApp. Кроме того, в политике конфиденциальности указано, что информация пользователя, данные местонахождения, кукисы, идентификаторы устройства и т.д. все-таки могут быть переданы третьим лицам, чтобы улучшить качество услуг FaceApp.

Кроме того, FaceApp может "передать конкретную информацию, к примеру, данные кукис рекламным партнерам третьих сторон", чтобы они могли персонифицировать рекламу.