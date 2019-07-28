Знаменитости, которые практиковали воздержание от секса

Сиара

Эта темноволосая красавица - певица, автор песен, продюсер, танцовщица, актриса и модель - не была девственницей, когда выходила замуж за своего нынешнего супруга, более того - у нее уже был ребенок от прежних отношений.

И несмотря на это, она предпочла воздержаться от секса до свадьбы.

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Леди Гага

Поп-дива Леди Гага отказалась от интимных отношений, когда отправилась в длительный концертный тур. Она решила, что у нее просто нет времени на это - все внимание сконцентрировано на музыке.

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Адриана Лима

Несотря на то, что бразильянка Адриана Лима является одной из самых сексуальных моделей в мире, она воспитывалась в строгой католической семье, и вера предписывала ей оставаться невинной до свадьбы.

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Ленни Кравиц

Кто бы мог подумать, что этот "горячий" американский рок-музыкант воздерживался от секса три года?!

Оказывается, предыдущий опыт отношений побудил его пойти на этот эксперимент, чтобы понять, что с новой возлюбленной у него не только плотская связь, но и душевное родство.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Мэрайя Кэри

У американской певицы, автора песен, музыкального продюсера, актрисы и филантропа Мэрайи Кэри и ее второго мужа Ника Кэннона до свадьбы не было секса.

Как однажды в интервью призналась Мэрайя, это не значит, что не было никакой близости - она была, просто это не был половой акт.

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Ники Минаж

Оказывается, сексуальная рэп-исполнительница, автор песен и актриса с выдающимися формами воздерживалась от секса почти год - да, она год не встречалась с мужчинами. Так, по крайней мере, Ники говорит сама.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Джессика Симпсон

Хоть это и кажется неправдоподобным, однако факт - обворожительная американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер Джессика Симпсон лишилась невинности только в первую брачную ночь.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Джессика Уайт

После мучительного развода супермодель Джессика Уайт решила сделать паузу в интимных отношениях. Ей нужно было как минимум несколько свиданий с мужчиной, чтобы понять, хочет ли она на самом деле близости с ним. В этой нерешительности она пребывала почти год.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Миранда Керр

Когда австралийская супермодель вновь встретила любовь, она, естественно, знала, что такое секс, поскольку у нее уже был ребенок от актера Орландо Блума. Однако в этот раз во имя веры она держалась до свадьбы.