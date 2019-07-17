Суд США приговорил Эль Чапо к пожизненному заключению

В среду суд США приговорил к пожизненному заключению мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо, сообщает агентство LETA.
Суд признал 62-летнего Гусмана виновным в "длительном преступном мероприятии" - поставке в США путем контрабанды десятков тысяч килограммов кокаина, а также в заговоре с целью совершения убийства и отмывания денег.
Федеральный судья Нью-Йорка Брайен Коган согласился на требование обвинения, что минимальное наказание за преступления Гусмана - пожизненное заключение.
Федеральные законы за преступления, в которых признан виновным Гусман, позволяют применить смертную казнь, однако в этом деле это запрещает договоренность между США и Мексикой, согласно которой преступника выдадут США.