Суд США приговорил Эль Чапо к пожизненному заключению

Суд признал 62-летнего Гусмана виновным в "длительном преступном мероприятии" - поставке в США путем контрабанды десятков тысяч килограммов кокаина, а также в заговоре с целью совершения убийства и отмывания денег.

Федеральные законы за преступления, в которых признан виновным Гусман, позволяют применить смертную казнь, однако в этом деле это запрещает договоренность между США и Мексикой, согласно которой преступника выдадут США.