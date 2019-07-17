Чт, 18.07.2019
Мне бог сказал, что Путин не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать. Пока мирными методами - народными собраниями, митингами. А если не получится мирными методами, будут другие. Александр Габышев, якутский шаман

Суд США приговорил Эль Чапо к пожизненному заключению

Эль Чапо

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду суд США приговорил к пожизненному заключению мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо, сообщает агентство LETA.

Суд признал 62-летнего Гусмана виновным в "длительном преступном мероприятии" - поставке в США путем контрабанды десятков тысяч килограммов кокаина, а также в заговоре с целью совершения убийства и отмывания денег.

Федеральный судья Нью-Йорка Брайен Коган согласился на требование обвинения, что минимальное наказание за преступления Гусмана - пожизненное заключение.

Федеральные законы за преступления, в которых признан виновным Гусман, позволяют применить смертную казнь, однако в этом деле это запрещает договоренность между США и Мексикой, согласно которой преступника выдадут США.

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