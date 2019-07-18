Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ждет тяжелый август 2019 года

Овен

У Овнов ожидается насыщенный рутинными обязанностями и работой период. Однако

если вы начнете трудиться на совесть, то непременно получите карьерный рост и финансовое процветание, утверждает астролог.

Из-за постоянного аврала на работе могут появиться конфликты в семье. Постарайтесь найти баланс между личной сферой и работой, а также будьте терпеливы и спокойны, советует Павел Глоба.

Телец

Быть терпеливее рекомендует Павел Глоба и Тельцам. Пока не закончился июль, астролог советует копить энергию на август.

В следующем месяце вас ждет большое количество неожиданных вопросов, причем решать их придется практически каждый день.

Не откладывайте ничего на потом, иначе проблемы начнут копиться как снежный ком.