Чт, 18.07.2019
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Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ждет тяжелый август 2019 года
Как пережить?

ФОТО: facebook.com/PAVELGLOBA

Известный российский астролог Павел Глоба назвал два знакам Зодиака, представителям которых придется тяжело в августе 2019 года. Им, по словам специалиста, предстоит пережить сложности, которые могут изменить судьбу.

Овен

У Овнов ожидается насыщенный рутинными обязанностями и работой период. Однако

если вы начнете трудиться на совесть, то непременно получите карьерный рост и финансовое процветание, утверждает астролог.

Из-за постоянного аврала на работе могут появиться конфликты в семье. Постарайтесь найти баланс между личной сферой и работой, а также будьте терпеливы и спокойны, советует Павел Глоба.

Телец

Быть терпеливее рекомендует Павел Глоба и Тельцам. Пока не закончился июль, астролог советует копить энергию на август.

В следующем месяце вас ждет большое количество неожиданных вопросов, причем решать их придется практически каждый день.

Не откладывайте ничего на потом, иначе проблемы начнут копиться как снежный ком.

Постарайтесь ни с кем не выяснять отношения и сразу продумывайте план действий, не теряя время на ненужные эмоции. В итоге вы сможете справиться со всеми сложностями, но для этого придется проявить выдержку и собранность, добавляет специалист.

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