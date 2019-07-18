Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ждет тяжелый август 2019 года
Известный российский астролог Павел Глоба назвал два знакам Зодиака, представителям которых придется тяжело в августе 2019 года. Им, по словам специалиста, предстоит пережить сложности, которые могут изменить судьбу.
Овен
У Овнов ожидается насыщенный рутинными обязанностями и работой период. Однако
если вы начнете трудиться на совесть, то непременно получите карьерный рост и финансовое процветание, утверждает астролог.
Из-за постоянного аврала на работе могут появиться конфликты в семье. Постарайтесь найти баланс между личной сферой и работой, а также будьте терпеливы и спокойны, советует Павел Глоба.
Телец
Быть терпеливее рекомендует Павел Глоба и Тельцам. Пока не закончился июль, астролог советует копить энергию на август.
В следующем месяце вас ждет большое количество неожиданных вопросов, причем решать их придется практически каждый день.
Не откладывайте ничего на потом, иначе проблемы начнут копиться как снежный ком.
Постарайтесь ни с кем не выяснять отношения и сразу продумывайте план действий, не теряя время на ненужные эмоции. В итоге вы сможете справиться со всеми сложностями, но для этого придется проявить выдержку и собранность, добавляет специалист.