Первые фото с репетиции фестиваля в Юрмале: бунтарка Дана Соколова и ее сумочка
Сегодня, 18 июля, в Юрмале стартует международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Уже с утра на сцене зала "Дзинтари" идут репетиции - к своим выступлениям готовятся участники концерта первого дня.
Одной из первых на сцене появилась бывшая рижанка, а ныне одна из звезд лейбла Black Star Дана Соколова.
Победительница многочисленных вокальных конкурсов, "молодая кровь русского рока", которая впечатлила самого Тимати, талантливая поэтесса - яркая во всех отношениях личность.
Это проявляется и в ее манере одеваться - легко, свободно, немного по-пацански, но очень стильно!
Не будем описывать модный образ исполительницы на репетиции в Юрмале - лучше скорее поделимся фотографиями! Оцените эффектный деним. И да, обратите внимание на сумочку Даны, стоящую на сцене, - это, на наш взгляд, стильный шедевр!
Галерея: стиль Даны Соколовой на репетиции в зале "Дзинтари"