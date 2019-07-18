Чт, 18.07.2019
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Первые фото с репетиции фестиваля в Юрмале: бунтарка Дана Соколова и ее сумочка
Laima Rendezvous Jurmala

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ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

Сегодня, 18 июля, в Юрмале стартует международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala 2019. Уже с утра на сцене зала "Дзинтари" идут репетиции - к своим выступлениям готовятся участники концерта первого дня.

Одной из первых на сцене появилась бывшая рижанка, а ныне одна из звезд лейбла Black Star Дана Соколова.

Победительница многочисленных вокальных конкурсов, "молодая кровь русского рока", которая впечатлила самого Тимати, талантливая поэтесса - яркая во всех отношениях личность.

Это проявляется и в ее манере одеваться - легко, свободно, немного по-пацански, но очень стильно!

Не будем описывать модный образ исполительницы на репетиции в Юрмале - лучше скорее поделимся фотографиями! Оцените эффектный деним. И да, обратите внимание на сумочку Даны, стоящую на сцене, - это, на наш взгляд, стильный шедевр!

Галерея: стиль Даны Соколовой на репетиции в зале "Дзинтари"

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