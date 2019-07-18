Переезжайте в регионы: расширят круг претендующих на компенсацию медиков

Как пояснил Минздрав, медики, выбирающие работу в регионах, могут получить финансовую поддержку, в том числе единовременную компенсацию за переезд и финансовую помощь в течение первых двух лет после переезда для покрытия расходов на проживание.

К примеру, врач, находящийся в браке и имеющий двух детей, в качестве компенсации за работу вне Риги получил бы 12 200 евро.

На поддержку Европейского социального фонда могут рассчитывать медики, согласившиеся на предоставление государственных услуг в отрасли здравоохранения за пределами Риги на срок не менее пяти лет.

Согласно заявлению Минздрава, и до этого медики проявляли большой интерес по поводу этой возможности, однако для еще большей доступности медицинских услуг за пределами Риги было принято решение расширить круг медиков, которые могут подать заявку на получение поддержки.

На данный момент финансовую поддержку можно получить за работу в больнице, ведение практики семейного врача, работу психиатром, а также работу в Службе неотложной медицинской помощи за пределами Риги.

Планируется, что компенсации за работу в регионах смогут получать и медики, работающие в Государственном центре судебно-медицинской экспертизы и Государственном центре доноров крови, зубные врачи, а также врачи всех учреждений социального ухода и реабилитации, помощники врачей, физиотерапевты, эрготерапевты, медсестры и помощники медсестер.

Согласно информации Минздрава, с 25 июля 2018 года, когда было заключено первое соглашение, подписано 320 договоров о компенсации. На работу в регионы уехали 49 врачей, 45 медсестер, 157 помощников медсестер, 60 помощников врачей. К сегодняшнему моменту в виде компенсаций было выплачено 2,43 млн евро.