Горько! В этом году люди стали чаще жениться
За первые шесть месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4730 браков, что на 260 больше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
ЦСУ также сообщает, что за последние три года число браков стабилизировалась, и за год в среднем регистрируется 13 000 браков.
В то же время, как указывает ЦСУ, число новорожденных в Латвии падает уже четвертый год подряд. В 2018 году родилось на 1500 детей меньше, чем в 2017 году. За первое полугодие этого года родилось 8927 детей, что на 891 ребенка меньше, чем за соответствующий период 2018 года.
В свою очередь число смертей остается неизменным - 28 000 в год. За первые шесть месяцев этого года зарегистрировано 14 358 смертей, что на 673 меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
Естественный прирост населения в Латвии остается отрицательным - за первые шесть месяцев 2019 года число жителей в стране уменьшилось на 5431 человека.
На 1 июля 2019 года количество жителей Латвии составляло около 1,913 млн человек.