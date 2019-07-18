Горько! В этом году люди стали чаще жениться

ЦСУ также сообщает, что за последние три года число браков стабилизировалась, и за год в среднем регистрируется 13 000 браков.

В то же время, как указывает ЦСУ, число новорожденных в Латвии падает уже четвертый год подряд. В 2018 году родилось на 1500 детей меньше, чем в 2017 году. За первое полугодие этого года родилось 8927 детей, что на 891 ребенка меньше, чем за соответствующий период 2018 года.

В свою очередь число смертей остается неизменным - 28 000 в год. За первые шесть месяцев этого года зарегистрировано 14 358 смертей, что на 673 меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Естественный прирост населения в Латвии остается отрицательным - за первые шесть месяцев 2019 года число жителей в стране уменьшилось на 5431 человека.